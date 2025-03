Cichella, il primo gol fa volare il Frosinone

Vittoria di fondamentale importanza in chiave salvezza per il Frosinone che si conferma in salute e allunga a cinque la serie positiva. Si interrompe a tre, invece, quella della Carrarese che torna in piena "bagarre" nella zona a rischio. Per la seconda partita casalinga consecutiva la squadra disegnata da Antonio Calabro non si discosta da quanto visto sette giorni prima. Si va con il 3-4-1- 2 a trazione anteriore, con Torregrossa ancora titolare a fare coppia con Finotto e supportati sulla trequarti da Cherubini. Tridente d'attacco anche per i laziali con Paolo Bianco (sette punti in tre partite) che tiene la squadra molto corta lasciando pochi spazi ai padroni di casa.