Il Frosinone presenta il nuovo calendario 2026: tanti cagnolini per una bellissima iniziativa solidale

Splendida inziativa del Frosinone . I giocatori gialloblù hanno posato insieme a dei cani per un calendario realizzato in collaborazione con il rifugio per animali Percorso Sicuro . Il calendario è stato fatto per sostenere la missione del rifugio e sensibilizzare sul tema dell'adozione consapevole. L'iniziativa, proposta dall’Ufficio Marketing e Comunicazione del Frosinone, ha ricevuto il fondamentale supporto della Banca Popolare del Frusinate .

Frosinone, il calendario insieme ai cani: le parole

Dell'iniziativa ne ha parlato la dottoressa Barbara Gemelli Stirpe: "Desidero condividere un messaggio a me particolarmente caro, poiché sono personalmente attiva su questo fronte. Un sincero ringraziamento va all’Associazione Percorso Sicuro per l’impegno quotidiano, così come a tutti coloro che si adoperano ogni giorno per salvaguardare la vita degli animali. L’adozione rappresenta un gesto di civiltà: è uno scambio di affetto quotidiano che arricchisce il cuore e contribuisce alla nostra crescita personale". Si accoda il Direttore Generale della Banca Popolare del Frusinate Domenico Astolfi: "Il tema dell’abbandono e dell’adozione responsabile riguarda tutti noi. Attraverso questo calendario abbiamo voluto utilizzare la forza comunicativa dello sport e la popolarità dei suoi protagonisti per accendere una luce su una realtà che spesso resta ai margini. Ogni immagine racconta un incontro, uno sguardo, una possibilità. La possibilità di una nuova casa, di una seconda occasione, di un gesto semplice che può cambiare una vita".