Expected Goals e differenza reti reale, che scarto. Il Frosinone sul podio europeo della speciale classifica

Un saldo generoso, che vale quasi un primato europeo: il Frosinone è al secondo posto della classifica continentale che mette in relazione gli Expected Goals (xG) e gli Expected Goals Against (xGA) con le reti effettivamente realizzate e subite. In testa c’è l’Hull City, che milita nella seconda divisione inglese, con un differenziale di 20,8, mentre il terzo gradino del podio è occupato dall’Hoffenheim, la squadra rivelazione della Bundesliga. E lassù, con un saldo di 19,48 punti a favore, ecco gli uomini di Alvini: secondi nella speciale graduatoria europea e secondi nel campionato di Serie B, dove oggi sono attesi alla sfida con la capolista Venezia. Il club gialloblù sta disputando una stagione al vertice, si è laureato campione d’inverno e alle 15.00 darà l’assalto alla vetta: lo farà anche con la forza dei numeri (e della sorte) che finora li ha sospinti e che raccontano come il raccolto sia andato ben oltre le aspettative. O gli Expected, appunto.