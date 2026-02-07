Expected Goals e differenza reti reale, che scarto. Il Frosinone sul podio europeo della speciale classifica
Un saldo generoso, che vale quasi un primato europeo: il Frosinone è al secondo posto della classifica continentale che mette in relazione gli Expected Goals (xG) e gli Expected Goals Against (xGA) con le reti effettivamente realizzate e subite. In testa c’è l’Hull City, che milita nella seconda divisione inglese, con un differenziale di 20,8, mentre il terzo gradino del podio è occupato dall’Hoffenheim, la squadra rivelazione della Bundesliga. E lassù, con un saldo di 19,48 punti a favore, ecco gli uomini di Alvini: secondi nella speciale graduatoria europea e secondi nel campionato di Serie B, dove oggi sono attesi alla sfida con la capolista Venezia. Il club gialloblù sta disputando una stagione al vertice, si è laureato campione d’inverno e alle 15.00 darà l’assalto alla vetta: lo farà anche con la forza dei numeri (e della sorte) che finora li ha sospinti e che raccontano come il raccolto sia andato ben oltre le aspettative. O gli Expected, appunto.
Expected Goals e differenza reti reale: Frosinone sul podio, le posizioni delle squadre di Serie A
Lo strumento degli xG e degli xGA è ormai un riferimento per gli analisti e - andando oltre il risultato finale - è essenzialmente un indicatore della pericolosità di una squadra e delle occasioni concesse agli avversari. In questa classifica rovesciata, basata su dati Opta, quanto più alto è il punteggio tanto maggiore è la differenza con le reali performance: in sostanza le squadre più in alto nel punteggio sono quelle che hanno ottenuto il massimo rispetto alle situazione di gioco effettivamente costruite (o subite). Scorrendo la graduatoria europea, il primo club di Serie A che occupa una posizione degna di nota è il Milan, 22° con un saldo positivo di 9,4 reti: anche al Diavolo la sorte non ha dunque voltato troppe volte le spalle fin qui. Al 25° posto spunta la Lazio, mentre al 39° posto ecco la Roma, con un saldo a proprio vantaggio di 6,3 gol: segno che il raccolto di Gasperini non è poi così distante dalle effettive situazioni di pericolo emerse sul campo.