Criscito, risoluzione e addio: va al Toronto con Insigne

Le indiscrezioni raccontate ad inizio giugno sono state confermate: Domenico Criscito, classe '86, giocherà con Lorenzo Insigne al Toronto. "Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito - recita il comunicato della società ligure-, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo!". Per il difensore 35enne è pronto un contratto di due anni. La sua firma, ricordiamolo, arriva nel giorno dello sbarco di Lorenzo Insigne (ore 21).