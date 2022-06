Genoa: in attesa dei colpi da serie A, Haaland fa sognare i tifosi

GENOVA - Non è passata inosservata la foto di Erling Haaland, il campione norvegese approdato da qualche giorno al Manchester City, con indosso la maglia del Genoa. Prima di raggiungere Guardiola infatti, Haaland, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Spagna, a Marbella, dove continua ad allenarsi seguito da un preparatore atletico e come detto, lo ha fatto indossando la maglia del Grifone, sicuramente ricevuta dal suo connazionale e amico Ostigard. Il Genoa ha subito divulgato la foto sui social, postando un emoticon di stupore e allo stesso tempo di apprezzamento, verso un campione destinato a diventare tra i migliori al mondo.