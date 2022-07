Genoa, Spors: "Squadra competitiva per tornare subito in A"

GENOA - "Noi vogliamo tornare in Serie A la prossima stagione, e questo è chiaro. Sappiamo che sarà difficile per questo dobbiamo essere competitivi ogni weekend e stiamo costruendo una squadra competitiva. Con un gruppo di qualità che vada in un'unica direzione col mister". Obiettivi chiari e precisi per il Genoa di Alexander Blessin come ha spiegato Johannes Spors, general manager rossoblù, incontrando i giornalisti a pochi giorni dalla partenza per il ritiro austriaco di Bad Haring. Spors, assieme all'amministratore delegato Blazquez, ha fatto il punto sul mercato che ha visto sfoltire la rosa e inserire alcuni elementi di qualità ed esperienza come Coda e Ilsanker. "Il mercato è già molto attivo tra nuovi arrivi e tante partenze - ha spiegato Spors - , per ora siamo soddisfatti ma il lavoro non mancherà per tutta l'estate. Coda? Siamo contenti di averlo convinto a venire ed è ciò di cui abbiamo bisogno in Serie B. Con lui, Ilsanker e Martinez abbiamo coperto alcune zone cruciali del campo, poi ci sono altre idee sulle quali stiamo lavorando, ma principalmente stiamo lavorando più sulle uscite che sulle entrate". A colpire i dirigenti però sono stati i tanti prestiti rientrati. "Molti elementi ci danno sensazioni positive - ha aggiunto l'ad. Blazquez - e per Spors il compito sarà complicato. Ci sono giocatori che lo hanno molto sorpreso. Ci sono due o tre giocatori che non ci aspettavamo venissero in ritiro, ma sicuramente verranno. Abbiamo una squadra più forte di quanto pensassimo, ma ci sono ancor 3/4 settimane per fare le scelte definitive".