Lucerna-Genoa 2-0: rossoblù sconfitti dagli svizzeri già rodati

LUCERNA - Il Genoa di Blessin è sceso in campo per la prima amichevole stagione. Sul campo del Lucerna (a porte chiuse) i rossoblù sono andati sotto nel punteggio al 43' per il gol del Lucerna siglato da Ardaiz. Al 71' del secondo tempo ecco il raddoppio degli svizzeri con Jashari (2-0 il finale). Una sconfitta che ha offerto indicazioni importanti a Blessin, con i rossoblù ancora in fase di rodaggio. Servono acquisti dal mercato per rinforzare alcuni reparti. Esordio per il nuovo arrivato Massimo Coda, capocannoniere negli ultimi due campionati di B e per il portiere spagnolo Martinez, ex Lipsia. Nel secondo tempo minuti anche per l'ex Eintracht Francoforte, Ilsanker. Questa la formazione iniziale schierata da Blessin: Martinez; Candela, Bani, Vogliacco, Czyborra; Badelj, Lipari; Portanova, Besaggio; Coda, Favilli.