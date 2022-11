Genoa, Portanova: il pm chiede condanna a sei anni per violenza sessuale

SIENA - Il Pubblico Ministero del Tribunale di Siena Nicola Marini ha richiesto una condanna a 6 anni per Manolo Portanova, centrocampista del Genoa, al processo con rito abbreviato. Il giocatore è imputato per violenza sessuale di gruppo e lesioni ai danni di una ragazza di 22 anni: i fatti risalgono al mese di maggio del 2022. Stessa pena richiesta anche per gli altri due indagati insieme a Portanova. Presente anche un quarto indagato che era però minorenne all'epoca dei fatti contestati: dell'inchiesta si è occupata la procura dei minori di Firenze. La sentenza è attesa per il prossimo 6 dicembre.