Genoa in A, il commovente messaggio di Virginia Mihajlovic per il papà Sinisa

GENOVA - In casa Mihajlovic si festeggia la promozione del Genoa in Serie A. I trascorsi del grande Sinisa sono legati alla Sampdoria, ma da qualche anno una delle due figlie del compianto calciatore serbo è legata ad Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa. Ieri al fischio finale, Virginia Mihajlovic ha scritto una splendida dedica sul proprio profilo social per il proprio papà, scomparso il 16 dicembre 2022.