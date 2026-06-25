VERONA - Prende vita il progetto di rifacimento dello Stadio Bentegodi di Verona , storica casa dell' Hellas , che il prossimo anno affronterà il campionato di Serie B con l'ambizione di lottare per la promozione, sotto la guida di Marco Baroni . Ieri alcuni architetti della Gensler, società statunitense specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi, hanno svolto un sopralluogo tra campo e spalti dello stadio dei gialloblù. La visita dei professionisti è parte dell'iter per lo sviluppo di un nuovo impianto per il Verona, nell’area dove è attualmente situato il Bentegodi.

Gensler al lavoro per il nuovo Bentegodi

La Gensler, fondata a San Francisco nel 1965, è una delle più affermate società di architettura a livello globale, con decenni di esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi e grandi sviluppi immobiliari. Il suo approccio integrato abbraccia architettura, urban design, interior design, brand strategy, digital experience e sostenibilità, combinando ricerca, creatività e innovazione per realizzare progetti radicati nell’esperienza degli utenti, nel contesto urbano e nella qualità degli spazi. Il portfolio di Gensler include stadi e importanti strutture polifunzionali, tra cui l'Arena Corinthians a San Paolo, BMO Stadium a Los Angeles, Chase Center a San Francisco, Q2 Stadium ad Austin e Snapdragon Stadium a San Diego.