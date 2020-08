CASTELLAMMARE DI STABIA - Non perde tempo la Juve Stabia, che dopo l'addio di ieri a Ciro Polito ha già scelto il suo sostituto. Sarà Filippo Ghinassi il nuovo Direttore sportivo del club gialloblù: arriva in Campania dopo l'esperienza lunga cinque anni all'Imolese e verrà presentato domani mattina, alle ore 10, presso lo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia, alla presenza dell'amministratore unico Gianni Improta.