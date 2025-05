Pagliuca: "Il mio futuro? Deciderò con la Juve Stabia"

CASTELLAMARE DI STABIA - La Juve Stabia è stata una delle più belle realtà della Serie B. Il sogno si è interrotto nella sfida con la Cremonese, ma resta comunque una stagione da applausi. Così come solo elogi ha raccolto il tecnico Pagliuca, ora fra i più ambiti del panorama nazionale. Tanti club lo cercano, soprattutto l’Empoli così come Monza e Modena, ma il futuro è ancora tutto da decidere: “A breve ci confronteremo con il club, siamo tra persone intelligenti. Questo è un un grande gruppo, una grande societá una grande tifoseria. Ci siamo sempre confrontati con il presidente Langella e con la societá, bisogna fare il bene di Castellammare, il bene della squadra, esistono le ambizioni anche quelle personali”, ha detto durante la trasmissione a Tutto Stabia. Il tecnico toscano ha evidenziato il grande rapporto umano tutto l’ambiente e con la tifoseria, che in questi due anni ha portato una promozione in B e una semifinale play nella cadetteria: “Siamo ancora un po’ giù di morale per la partita di Cremona, forse qualche situazione potevamo gestirla meglio, credo che il nostro percorso avrebbe meritato un finale diverso”.