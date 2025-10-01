Juve Stabia, Brera Holdings pronta ad acquisire il 100% delle quote

All'indomani della vittoria interna con il Mantova , che ha consolidato l'imbattibilità in campionato della squadra di Ignazio Abate, la Juve Stabia ha comunicato l'ingresso di Brera Holdings PLC nel mondo delle criptovalute , grazie ad un'operazione dal valore complessivo di 300 milioni di dollari. La società con sede in Irlanda, che detiene attualmente il 52% delle quote del club stabiese, è pronta a cambiare denominazione e ad acquisire il restante 48%, ponendo fine all'era Andrea Langella. Nella serata di ieri, peraltro, il socio di maggioranza Daniel McClory ha consegnato simbolicamente una maglia con il numero 12 ai rappresentanti della Curva Sud, il "dodicesimo uomo" in campo delle Vespe.

Juve Stabia, Brera Holdings entra nel mondo delle criptovalute

Questa la nota ufficiale della società campana: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che Brera Holdings PLC ha recentemente concluso un’importante operazione sul proprio capitale sociale, che ha visto la sottoscrizione di azioni riservate da parte di primarie società finanziarie internazionali, per un valore complessivo di 300 milioni di dollari. Questa operazione rappresenta la tappa finale di un percorso strategico che segna l’ingresso di Brera Holdings PLC nel settore delle criptovalute, senza tuttavia abbandonare la propria vocazione originaria di operatore nel mondo dello sport. Negli ultimi anni, infatti, la società si è distinta acquisendo e sviluppando diversi club sportivi in vari Paesi".

Brera Holdings si trasforma in SOLMATE, poi l'acquisizione del 100% delle quote della Juve Stabia

"Contestualmente, - si legge nel comunicato della Juve Stabia - Brera Holdings PLC annuncia la prossima trasformazione della propria denominazione in SOLMATE, mantenendo comunque continuità negli investimenti sportivi, tra cui la partecipazione nella S.S. Juve Stabia, di cui la società detiene attualmente il 52% delle quote. In parallelo, sono state avviate le trattative per l’acquisizione del restante 48% detenuto da XX Settembre Srl (socio Andrea Langella). Tale operazione, da un lato, sancirà il disimpegno di XX Settembre Srl e, dall’altro, permetterà a SOLMATE di assumere il controllo totale del club, avviando un nuovo piano di sviluppo triennale volto a garantire stabilità, crescita e nuovi investimenti sull’asset Juve Stabia".