Brera Holdings é il nuovo socio unico della Juve Stabia© LAPRESSE

Brera Holdings é il nuovo socio unico della Juve Stabia

L'annuncio è arrivato in una nota
1 min
Brera Holdings é il nuovo socio unico della S.S. Juve Stabia 1907. L'annuncio in una nota: "Gli amministratori, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, e la S.S. Juve Stabia 1907 comunicano che l’assemblea dei soci convocata in data 28 novembre con seconda chiamata in data odierna e tenutasi presso lo studio notarile Borrelli di Napoli ha deliberato l’approvazione del bilancio della società. Nel contempo il socio di maggioranza Brera Holdings, in quota Solmate, ha ricapitalizzato ripianando le perdite. 
Comunichiamo altresì che Brera Holdings diventa così socio unico della S.S. Juve Stabia rilevando anche il restante 48% delle quote del socio di minoranza Andrea Langella al seguito della ricapitalizzazione effettuata. Brera Holdings é il nuovo socio unico della S.S. Juve Stabia 1907"

