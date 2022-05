Lecce, dai gol ai pali colpiti: tutti i numeri del trionfo

Al termine di ogni campionato, specie quando si è vinto, si analizzano le sconfitte anche per valutare la continuità di rendimento della squadra, la sua capacità di reagire o di battersi sino alla fine e, perché no, anche la percentuale di fortuna o sfortuna che ne ha caratterizzato il cammino. Tanto per cominciare, a conferma della sua capacità di reagire ad ogni avversità, vi è il fatto che dopo ogni sconfitta, il Lecce ha subito reagito: ko iniziale a Cremona e pareggio col Como; sconfitta a Pisa seguita dal successo sul campo del Pordenone; debacle casalinga col Cittadella e reazione immediata sul campo del Monza. Infine, dopo i passi falsi di Reggio Calabria e Vicenza, gli esaltanti successi su Pisa e Pordenone, che poi hanno spianato alla squadra di Baroni la strada della serie A. Il Lecce è andato a segno 59 volte e solo in sette partite i suoi goleador sono rimasti all’asciutto: contro Benevento, Perugia, Frosinone e Parma (altrettanti 0-0) e Pisa, Cittadella e Reggina (sconfitte). Oltre la metà delle 59 reti messe a segno, cioè 39, hanno la firma del tridente: Coda (20, capocannoniere), Strefezza (14, vice capocannoniere) e Di Mariano (5). In totale i giocatori che hanno siglato almeno una rete sono stati 15 (Gargiulo e Majer 3 ciascuno, Listkowski e Rodriguez 2, Tuia, Dermaku, Bjorkengren, Ragusa , Blin, Helgason, Lucioni, Faragò una).