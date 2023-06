Clamoroso Lecco: rischia l'esclusione dalla Serie B! Ecco perché

LECCO - Il Lecco rischia l'esclusione dalla prossima Serie B . Una svolta clamorosa per il club lombardo, che ha recentemente conquistato la promozione battendo il Foggia . Il Lecco, che tornerebbe in Serie B dopo 50 anni dall'ultima volta, rischia l'esclusione per la questione legata allo stadio .

Il Lecco rischia l'esclusione dalla Serie B, il motivo

Il club lombardo non avrebbe infatti presentato in tempo la la documentazione necessaria all'iscrizione al prossimo campionato di serie B. Mancherebbe, infatti, l'approvazione della questura di Padova, sede dello stadio scelto. Si tratta dunque di un problema sul tardivo adempimento degli obblighi documentali relativi alla documentazione sulle infrastrutture: il Rigamonti Ceppi potrebbe non essere pronto per il 18 agosto (data d'inizio della serie B), mentre per l'Euganeo di Padova non sarebbe arrivata la documentazione completa in tempo.

Lecco, inviata la documentazione fuori tempo massimo

Il club avrebbe inviato solo stamattina la pec della prefettura di Padova, risultando fuori tempo massimo. Ci sarà un ricorso sul merito sportivo, considerando la data della fine dei playoff che avrebbe impedito di trovare una sede alternativa. La società lecchese confida in una risoluzione del problema di sola natura formale, avendo per il resto tutti i parametri per potersi iscrivere alla serie B. Intanto, però, Brescia e Perugia sperano nel ripescaggio.