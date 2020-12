Boateng: "Nessun collega bianco ha mai sostenuto la mia lotta al razzismo"

MONZA - Il 3 gennaio ricorrerà l'ottavo anniversario del pallone lanciato in tribuna dopo i buu nell'amichevole del Milan contro la Pro Patria. Kevin-Prince Boateng, però, resta in prima linea nella lotta al razzismo: "Quei fatti mi provocarono una ferita dolorosa - ammette il 33enne centrocampista offensivo del Monza, in un'intervista a 'Il Corriere della Sera' - Avevo fatto tanti sacrifici per giocare in una delle squadre più forti del mondo. Pensavo di essermi messo alle spalle le giornate buie vissute da bambino. Basta, non potevo più accettare comportamenti del genere". Quel giorno il Milan uscì dal campo, di recente la sfida fra il Psg e il Basaksehir è stata sospesa. Il clima non cambia: "Forse è anche peggiorato. Guardiamo a cosa succede nel mondo, all'uccisione di George Floyd. Ammazzano la gente davanti alle telecamere, anche per futili motivi".