La notte decisiva del Monza: Berlusconi e Galliani a un passo dal ritorno in Serie A

Se a "Ciapanò" si è giocato in Serie A per l'assegnazione dello Scudetto, quasi per "osmosi" si è fatto lo stesso anche in cadetteria, arrivata alla trentottesima e ultima giornata - in programma questa sera alle 20.30, eccezion fatta per la sfida senza pretese tra Crotone e Parma, alle ore 18.15 - senza aver ancora assegnato neanche uno dei due posti valevoli per la promozione diretta. L'attuale classifica recita, infatti: Lecce punti 68, Monza 67, Cremonese 66, Pisa 64.