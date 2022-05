Festa Monza in A, c'è anche Balotelli: "Fiero di voi"

MONZA - L'avventura di Mario Balotelli al Monza è durata solo mezza stagione (6 gol in 14 partite) con il sogno promozione infranto ai playoff 2021 contro il Cittadella, Super Mario però è rimasto legato alla piazza. Infatti anche lui ieri si è unito ai festeggiamenti del club brianzolo pubblicando su Instagram una storia con scritto "Fiero di voi" taggando il Monza ed il presidente Silvio Berlusconi. Nella storia Balotelli ha anche aggiunto un pensiero ai tifosi biancorossi: "Felicissimo anche per i tifosi, so quanto ci tenevano".