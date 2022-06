Monza, incontro e sprint per Pinamonti: chiesto lo sconto all'Inter

“L’obiettivo è stare nella parte sinistra della classifica”. A molti è sembrata un’esagerazione, una frase lanciata per l’entusiasmo del momento per la promozione in serie A. E invece no: Adriano Galliani, intervistato oggi dal Corriere dello Sport, ha grandi ambizioni per il club brianzolo. E per questo sarà tra i protagonisti assoluti del calciomercato, con colpi di esperienza ma anche con innesti di giovani promettenti ed interessanti. In questo contesto si inserisce la trattativa per Andrea Pinamonti. Nelle ultime ore l'operazione ha registrato un'improvvisa accelerazione. I dirigenti del Monza hanno avuto un incontro con l'entourage della punta per sbaragliare la folta concorrenza e provare a chiudere in tempi brevi l'operazione. Ma non alle cifre fissate dall'Inter (20-25 milioni di euro).