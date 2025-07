Burdisso nuovo ds del Monza, è ufficiale: il comunicato

Burdisso e le esperienze passate

Dopo il ritiro annunciato nel 2018, quando vestiva la maglia del Torino, Nicolas Burdisso ha ricoperto subito il ruolo di direttore sportivo per il Boca Juniors, squadra che lo ha lanciato tra i professionisti da giocatore. Dopo una stagione con gli Xeneizes l'ex difensore ha fatto per un anno l'opinionista per Dazn prima di rivestire i panni da dirigente per la Fiorentina. Il suo percorso con la Viola, iniziato nel 2021 in veste di direttore tecnico dell'area scouting, si è concluso nell'estate del 2024. Adesso il quarantaquattrenne argentino è pronto per fare una nuova esperienza in un Monza totalmente inedito che sta per mettersi alle spalle il ciclo aperto da Berlusconi con il passaggio della società alla cordata guidata da Beckett Layne Ventures.