Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il Monza agli americani: il grande sogno di Berlusconi è costato 240 milioni a Fininvest

Il fondo Beckett Laynes Ventures ha pagato 30 milioni l'acquisto del club brianzolo: nei sette anni della sua gestione, il Cavaliere aveva investito 270 milioni, riuscendo nella storica impresa di conquistare la Serie A dopo 110 anni
Xavier Jacobelli
1 min
TagsMonza
Monza

Monza

Tutte le notizie sulla squadra

La data del passaggio ufficiale di proprietà del Monza dalla Fininvest al fondo americano Beckett Laynes Ventures (BCV) non è stata scelta a caso. Il 29 settembre avrebbe compiuto 89 anni Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023. Il cerchi

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte