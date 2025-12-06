Keita Balde, Dany Mota e Obiang regalano un allenamento da sogno ai baby del Monza: spettacolo in campo

MONZA - Un allenamento da sogno per la squadra Under 9 del Monza, protagonista del nuovo capitolo di 'Storie Biancorosse' , il format ideato dal club e dedicato al vivaio del club, che accompagna i suoi giovani talenti dentro e fuori dal campo.

Allenamento da sogno per la Under 9 del Monza

I baby allenati da Andrea Biffi hanno infatti ricevuto la visita a sorpresa di Keita Balde, Dany Mota e Obiang, stelle della prima squadra che sotto la guida di Paolo Bianco è capolista in Serie B. Un’ora di sfide, sorrisi ed esercizi condivisi con i loro idoli, trasformando un giorno qualunque in un ricordo destinato a restare. Il video, postato dal Monza sui propri profili social, mostra i piccoli biancorossi alle prese con gli stessi esercizi che affrontano ogni giorno, mettendo in luce ciò che accade dietro le quinte del settore giovanile. Il lavoro costante degli allenatori, l’attenzione alla tecnica fin dai primi anni, la cura di un percorso che rappresenta il futuro del Monza.

'Storie Biancorosse': cura del vivaio e attenzione al sociale

L’incontro dell’Under 9 si inserisce nella terza stagione di 'Storie Biancorosse', nata per raccontare da vicino il percorso dei protagonisti della serie - i ragazzi del vivaio - e gli istanti che segnano il cammino di chi sogna il professionismo. Un progetto che riflette l’attenzione dell’AC Monza verso i più giovani e che si affianca alle tante iniziative promosse dalla nuova proprietà per rafforzare il legame con il territorio e con i tifosi: dagli allenamenti aperti al pubblico alle promozioni dedicate agli abbonati, come la recente iniziativa per la partita contro il Cesena, che ha permesso di portare allo stadio chiunque al prezzo di un euro. Un impegno che si estende anche al sociale, con iniziative rivolte alla comunità brianzola. Tra queste c’è la squadra 'Monza Arcobaleno Special', composta da ragazzi con disabilità, con cui la nuova proprietà ha intensificato i rapporti e che a breve inizierà ad allenarsi anche nelle strutture di Monzello.