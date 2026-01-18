Bianco contro Izzo: "Ecco perché l'ho mandato in tribuna. Ci sono ragazzi che..."

Bianco sul caso Izzo: "Ecco perché è andato in tribuna. Ci sono ragazzi con meno nome che..."

Così Paolo Bianco in conferenza stampa al termine di Monza-Frosinone, senza particolare giri di parole: "Oggi il gruppo ha vinto, la squadra non ha vinto la partita, ma il gruppo ha vinto. Ci sono ragazzi che hanno fatto una partita di altissimo livello, anche più di tanti che giocano spesso. Ragazzi che hanno meno nome e lavorano più di tanti altri, in silenzio aspettando il loro momento senza lamentarsi mai. Grandissima partita, sono felicissimo per loro, sono sempre stato il loro primo tifoso, perché meritavano spazio già da tempo, ma un allenatore deve fare delle scelte. Se poi sei costretto a fare delle scelte diverse, ero felicissimo di poter dare una chance a ragazzi che la meritano da un po'. Armando è stato convocato perché non ha problemi fisici, ma visto che lui ha chiesto di non giocare, ho deciso giustamente di mandarlo in tribuna".

Izzo, il post pubblicato sui social dopo l'esclusione

"Uomini forti, destini forti; uomini deboli, destini deboli", così Armando Izzo sui suoi canali social ufficiali nella serata di ieri, dopo il triplice fischio di Monza-Frosinone. Una didascalia, accompagnata da una clessidra e dall'emoji del leone, che richiama l'iconica frase di Luciano Spalletti, diventata virale nell'anno dello scudetto vinto dal Napoli nel 2023. Un chiaro riferimento ad una situazione che attende anche la versione del difensore classe '92, oggi sul mercato e attenzionato anche da società di Serie B come l'Avellino.