La prima stagione del Papu Gomez al Padova è già finita: possibile operazione alla caviglia

La stagione del Papu Gomez è già terminata. L'infortunio alla caviglia che il giocatore si sta trascinando dal 17 gennaio, quando subì un colpo nel corso della partita con il suo Padova contro il Mantova, potrebbe portarlo all'intervento chirurgico, con l'obiettivo così di farlo trovare pronto all'inizio del prossimo campionato.

Nove presenze per il Papu con il Padova in stagione

In estate il Papu scelse la Serie B, il Padova, per ripartire dopo la squalifica per doping. La prima partita in campionato, considerando anche il tempo servito per riacquisire la migliore condizione, è stata il 22 novembre, in occasione della sconfitta contro il Venezia. Quindi, sei gare da titolare di fila tra dicembre e gennaio, tre delle quali con la fascia da capitano al braccio. Il tutto, prima del colpo subito contro il Mantova. Dopo una gara di stop, contro il Sudtirol, il primo febbraio contro la sua ex squadra, il Monza, Gomez ha giocato per sessantatré minuti, ma troppo il dolore. Sono nove le partite che salta per infortunio, prima di un tentativo nell'ultima mezz'ora contro il Palermo, gara che poi ha sancito l'esonero di Andreoletti.

Il Padova cercherà la salvezza senza il suo numero 10

Troppo il dolore per l'argentino, che avrebbe così deciso di optare per l'intervento chirurgico, il quale prevede circa tre mesi di stop. In poche parole: stagione terminata. Il bilancio di Gomez al Padova è di nove gare giocate, senza aver segnato o servito assist. Intanto, i veneti hanno cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Breda. Dopo trentadue giornate il Padova si trova al tredicesimo posto in classifica in Serie B con 34 punti conquistati, gli stessi di Entella, Sampdoria e Mantova, appena quattro di vantaggio rispetto alla zona retrocessione diretta.