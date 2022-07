Il Palermo al City, elogio di Mirri il Ricostruttore

Se non ci fosse stato il presidente, la cui nonna materna era la sorella del leggendario Renzo Barbera, il club non sarebbe rinato dopo il fallimento, non avrebbe conquistato due promozioni in tre anni, non sarebbe ritornato all'onor del mondo, gettando le basi per l'arrivo del CFG di Mansour e della nuova era

© LaPresse