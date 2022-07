Palermo, Soleri: "I tifosi ci sono vicini. Orgogliosi del City Group"

PALERMO - " City Group ? Essere stati acquistati da una società del genere è importante, ti permette di avere opportunità incredibili. Una di queste andare a Manchester . Confrontarsi con un’organizzazione di primo livello non è per tutti, è una cosa a cui dobbiamo abituarci. Siamo felici di questa opportunità". Queste le parole dell'attaccante del Palermo , Edoardo Soleri che ha parlato presso la sala stampa del " Renzo Barbera". "Crediamo in ciò che ci dice il mister. La Serie A ce la meritiamo noi, come tutta la città di Palermo . Grazie ai tifosi sappiamo cosa rappresenta la squadra per la città. Il mio gol all' Entella un momento bellissimo ai playoff".

"Cerco di essere me stesso e dare il mio contributo"

Soleri si è soffermato sull'importanza che ha rivestito anche subentrando dalla panchina: "Il mister ha parlato bene di me perchè sa che non mi lamento quando entro dalla panchina. Io cerco sempre di allenarmi al massimo per aiutare i miei compagni. Do sempre consigli a Silipo e Felici. Silipo è cresciuto tanto, infatti il mister l'ha fatto giocare. Mi fa piacere il fatto di essere stato decisivo entrando dalla panchina. Giocando dall'inizio non ho ricoperto il mio ruolo in campo e dunque ho messo un pò di tempo in più ad entrare nei meccanismi di gioco. Ma la cosa più importante è fare il bene del Palermo". L'attaccante ha toccato il tema rinnovo: "Allungamento del contratto? Una domanda che va fatta al direttore, io sono contento di essere a Palermo. Ho avuto continuità l'anno scorso. So già come lavora il mister e questo è importante. Adesso non vediamo l'ora di ricominciare con la magia della Serie B che ci portiamo dietro. Siamo un gruppo davvero bello".

"Brunori ci ha aiutati molto"

Il Palermo ha condotto una stagione trionfale con la promozione in Serie B grazie soprattutto ai gol di Matteo Brunori. Queste le considerazioni di Soleri: "Mi sento spesso con Brunori. Lui è stato il nostro capocannoniere e ci ha aiutati molto. Un grande giocatore che spero rimanda con noi. La concorrenza non può che fare bene. Io mi sento una prima punta ma possiamo anche giocare insieme".