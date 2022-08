Palermo, Corini è ufficialmente il nuovo allenatore

PALERMO - Eugenio Corini è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo: dopo le dimissioni di Baldini, la società siciliana ha scelto proprio l'ex tecnico e giocatore dei rosanero come successore: 129 presenze e 37 gol sul campo dal 2003 al 2007 e una parte di stagione sulla panchina, la 2016-2017, iniziata il 30 novembre come sostituto di De Zerbi e culminata con le dimissioni il 24 gennaio 2017. Sul profilo Twitter ufficiale il club scrive: "Bentornato a casa Genio", allegando una foto dell'ex centrocampista con sullo sfondo la curva del Barbera, mentre sul sito si legge: "Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l'ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al ' Genio', che sarà un lavoro già da lunedì". Il tecnico 52enne di Bagnolo Mella firmerà un contratto biennale.