Poster Palermo: “ROSANERO, SEI L’AMORE VERO” in esclusiva con il Corriere dello Sport-Stadio

Il Palermo torna in edicola con il poster ufficiale dell’intera rosa con il suo staff tecnico. Nella cornice dello stadio Renzo Barbera, un’immagine celebrativa della squadra rosanera. Un’occasione per non smettere mai di sostenere i colori della maglia e la squadra del cuore.

Chi abita fuori Palermo potrà richiedere il poster all’indirizzo mail posterpalermo@corsport.it specificando il proprio nome, cognome e gli estremi di un’edicola (località, indirizzo e codice edicola) ove effettuare l’invio.