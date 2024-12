Crisi Palermo: va in ritiro fino a domenica

Palermo va in ritiro: fino alla partita di domenica col Catanzaro , la squadra passerà solo dal Centro sportivo di Torretta dove svolge gli allenamenti all’albergo che la ospita. Il provvedimento ha una motivazione chiara: anche la società, come i tifosi, è notevolmente scontenta del rendimento e soprattutto delle altalene di atteggiamento che trasformano un gruppo convincente, come quello che ha battuto lo Spezia, in una compagine modesta, che si fa trascinare in partite anonime come quella di Carrara, tanto da cancellare quanto di buono sembrava emergere dalle prove precedenti. Non un ritiro punitivo, che viene considerato obsoleto e comunque non una soluzione vincente. È un richiamo alle responsabilità di professionisti sui quali il club ha puntato per operare un salto di qualità ad oggi non avvertito . Responsabilità cui in ogni caso non può sottrarsi neppure la dirigenza che deve capire dove ha sbagliato per non avere trasmesso a chi scende in campo la giusta fame, utile a portare risultati.

La decisione è arrivata ieri e non subito dopo il brutto ko in Toscana (dopo il quale la squadra non si è allenata per due giorni, come da programma) essenzialmente per un fatto organizzativo. Da oggi fino a fine anno, il Palermo giocherà 4 partite ravvicinate (Catanzaro, Sassuolo, poi il Bari a Santo Stefano e la trasferta a Cittadella del 29 dicembre) e dunque i calciatori non avranno più nessun giorno libero, Natale compreso. Ma al di là dei dettagli, la riflessione interna su come stimolare lo spogliatoio c’è stata eccome. La malcelata rabbia di Dionisi, solitamente sempre molto accondiscendente con la squadra, è stato il primo campanello d’allarme avvertito nel post gara, il ritiro ne è una conseguenza. Un gesto condiviso da dirigenza e tecnico per sottolineare che certe prestazioni (non tanto le sconfitte in sé) non si devono più ripetere.

La tensione che attornia oggi il Palermo, screditato dai tifosi, può e anzi deve essere trasferita in atteggiamenti vincenti in campo. Niente nervosismo, piuttosto concentrazione più elevata e compattamento del gruppo verso il solo obiettivo di vincere la gara col Catanzaro. Lo ha evidenziato a chiare lettere anche Francesco Di Mariano, in alcune dichiarazioni rilasciate a Radio Time: «Siamo in un momento di difficoltà, e in questi casi c’è poco da parlare. Siamo tutti delusi, sono palermitano e conosco la città; alla gente in questo momento non interessano tanto le parole ma servono fatti. Dobbiamo aiutarci tutti, noi lotteremo fino all’ultimo secondo di ogni partita. Bisogna uscire a testa alta, l’unico modo è il lavoro. A Carrara abbiamo sbagliato atteggiamento, ma le prestazioni precedenti erano state positive. Non ci arrendiamo, trasformeremo la rabbia in determinazione».