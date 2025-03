Palermo sempre alla pari: ma con Stroppa vale di più

E' uno scontro diretto e, anche per questa ragione, la partita metterà in palio punti molto pesanti. Il Palermo si prepara alla gara casalinga di domani sera contro la Cremonese con la consapevolezza di non potere fallire l’appuntamento. Che, anche se non sarà decisivo, dirà comunque con chiarezza se i rosanero (ottavi con il Bari a quota 39 punti) sono davvero nelle condizioni di legittimare le proprie ambizioni in chiave playoff. La compagine di Dionisi cerca “positività” e, a questo proposito, è interessante analizzare il rendimento della squadra negli scontri diretti.

Gli spunti positivi

A prescindere dai freddi numeri, 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte nelle 10 gare finora disputate contro le 7 squadre che precedono il Palermo in classifica, il “dato” più incoraggiante in vista della sfida di domani contro i grigiorossi (quarti a quota 45) è che in questo campionato, tranne un paio di casi, i rosa non hanno demeritato al cospetto delle big. Anche in occasione delle sconfitte. Sul campo della capolista Sassuolo, ad esempio, sono stati gli episodi a punire gli uomini di Dionisi e al “Barbera” contro il Pisa la squadra avrebbe meritato almeno un punto soprattutto per la grinta e la reazione mostrate nel secondo tempo dopo lo svantaggio di due reti, casuale, maturato nella prima frazione di gioco. Anche la vittoria e il pari (dal sapore di beffa) nel doppio confronto con lo Spezia attualmente terzo in classifica sono segnali da cui prendere spunto. E autorizzano un ottimismo alimentato, ovviamente, anche dal successo ottenuto ad agosto proprio contro la Cremonese, in trasferta, nel girone d’andata. Fu una partita all’insegna della sofferenza ma con cinismo (1-0, gol di Insigne al 76’) i rosanero conquistarono l’intera posta in palio. E, come avvenuto poi in altre circostanze, sfruttando la velocità nelle ripartenze dimostrarono di trovarsi comunque a proprio agio nelle partite contro formazioni che giocano a viso aperto.

La carica del Barbera

Anche l’ambiente, domani, potrà essere una fonte di energia positiva. La prevendita, finora, non ha fatto registrare un “boom” ma con uno sprint finale potrà essere raggiunta quota 20 mila spettatori, tetto toccato solo una volta nelle ultime 8 gare interne.

Le scelte dal campo

La squadra, intanto, ieri ha sostenuto a Torretta una seduta mattutina. In base ai segnali provenienti dal campo, Blin tornerà a centrocampo in virtù del rientro in difesa di Ceccaroni dopo il turno di squalifica e, contestualmente, del ritorno di Magnani nel ruolo di centrale difensivo. E in mediana il francese sembra favorito su Ranocchia (più “defilato” Segre) nella corsa per una maglia al fianco di Gomes. Sarà Diakité, inoltre, a sostituire lo squalificato Pierozzi sulla fascia destra. Molto probabile, sulla corsia opposta, la conferma di Di Francesco. Nikolaou non si è allenato in gruppo. Il difensore, alle prese con un’infiammazione ad una caviglia, è ancora ai box.