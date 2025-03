Palermo, il tempo è finito: Dionisi si gioca tutto con la Salernitana

Attenzione ai déjà-vu. La storia si ripete: le premesse che caratterizzano la prossima gara del Palermo, impegnato domenica sul campo della Salernitana , sono identiche a quelle del match disputato dai rosanero nello scorso campionato a questo punto della stagione. La compagine di Dionisi dovrà giocare una gara delicata in trasferta dopo una sosta di campionato preceduta da una sconfitta casalinga che ha messo seriamente in discussione la posizione di un allenatore scaricato già da tempo dalla piazza . E’ esattamente lo stesso copione del 2023/24: dopo la sosta di marzo, i rosanero giocarono a Pisa reduci dal passo falso casalingo (0-3) contro il Venezia. Sconfitta che, a proposito di coincidenze, Corini stava per pagare con l’esonero . Che poi non si materializzò anche se si trattò solo di un “rinvio” perché la squadra perse in Toscana 4-3 e dopo 48 ore il tecnico lombardo fu sollevato dall’incarico.

Palermo, per Dionisi la Salernitana è decisiva

Dionisi cercherà ovviamente di scrivere un epilogo diverso ma, a questo punto, sono soprattutto i giocatori a doversi prendere una grossa fetta di responsabilità e provare a modificare la trama dell’anno scorso. Otto giocatori in campo a Pisa nella formazione iniziale (solo Pigliacelli, Nedelcearu e Coulibaly sono adesso in altri club) fanno parte dell’attuale organico. Evitare ciò che è successo a Pisa? Loro sanno come si fa. Chi era in campo l’1 aprile 2024 e ha vissuto certe sensazioni può trasferire al resto del gruppo determinati input e ha, sulla carta, gli strumenti che servono per non ripetere certi errori. A prescindere dall’allenatore, tocca in particolare a coloro che scendono in campo per dimostrare di essere in grado di reagire. Alcuni errori recenti di Dionisi sono innegabili, soprattutto dal punto di vista della lettura delle gare e gestione dei cambi, ma anche i giocatori devono cominciare a recitare il mea culpa. E dare precisi segnali a partire dalla prossima sfida di Salerno. Match in cui servirà personalità in un ambiente piuttosto caldo e contro una squadra che cerca disperatamente punti preziosi in chiave salvezza.

Palermo, il dato sulle rimonte

Il ricordo del rocambolesco 4-3 maturato a Pisa è un serbatoio da cui attingere per esorcizzare diversi fantasmi. Il Palermo vanificò una situazione di doppio vantaggio e perse subendo un gol a tempo scaduto. Due situazioni di grande attualità in casa rosanero: 3 le rimonte subite finora in questo campionato dopo un vantaggio iniziale di due reti e 9 gol subiti negli ultimi 10 minuti di gara di cui 4 nel recupero. Dati che inchiodano gli uomini di Dionisi e che, inevitabilmente, stanno condizionando il loro cammino.

Palermo, giornata speciale

Il club, intanto, ha segnato un gol nel sociale. Lo ha “realizzato” qualche giorno fa facendo una sorpresa ai ragazzi della comunità Casa dei Giovani di Bagheria. Ragazzi che, a causa di gravi dipendenze, hanno perso tutto e che ora lottano per riprendersi la propria vita. Il Palermo ha dato loro l’opportunità di visitare il centro sportivo a Torretta e di intrattenersi in campo con i giocatori al termine di un allenamento.