Palermo, riassetto in difesa: Dionisi muove il jolly Magnani

PALERMO - Equilibrio o sfrontatezza? Con tre confronti diretti esterni in programma su 6 giornate (domani a Bari, poi a Catanzaro, infine a Cesena), Dionisi rifiuta tabelle di qualsiasi tipo ma valuta soprattutto la nuova anima del Palermo . Una squadra che dopo il mercato invernale ha perso una sola volta in 8 gare e in maniera rocambolesca (il 2-3 con la Cremonese, al 96' e dopo aver condotto per 2-0), che segna da 16 partite consecutive al ritmo di almeno 2 centri a partita, che ha appena rifilato 5 gol alla capolista Sassuolo con un Pohjanpalo scatenato e un Brunori non da meno nella nuova veste di rifinitore, che si nutre adesso di una diversa fiducia da mettere dentro nella volata che assegna i migliori posti per i play off .

Palermo, il buco nero al novantesimo

Ce ne sarebbe abbastanza per andare al San Nicola spavaldi puntando essenzialmente su questa forza offensiva ma c'è un “ma” che preoccupa l'allenatore, oltre alla tifoseria. E riguarda i “buchi neri” che puntualmente, soprattutto nei finali di gara, incrinano le sicurezze rosanero: troppi gol subiti (7 nelle ultime 3 gare), troppi risultati a rischio. Dionisi predica equilibrio ma anche a Bari si troverà con una difesa d'emergenza: «Speriamo di recuperare uno fra Nikolaou o Ceccaroni» ha detto ieri in conferenza stampa, ovvero gli unici difensori mancini di un reparto a 3. Ma le indicazioni del campo non sono così ottimistiche: nessuno dei due dovrebbe farcela per l'anticipo e ieri nella seduta pomeridiana si è pure infortunato Diakitè (sospetta distorsione a una caviglia), le cui condizioni saranno valutate oggi prima della partenza. La soluzione più probabile, se non inevitabile, è l'arretramento a centrale di Blin, con spostamento a sinistra di Magnani, ovvero il leader che dal suo arrivo, a prescindere dai gol subiti, ha dato un'altra impronta al reparto arretrato. Il Palermo ha già giocato così, e con buoni risultati, sia a Cosenza che a Marassi contro la Sampdoria ma sarebbe costretto a toccare la coppia di metà campo che, con Gomes, nelle ultime giornate ha funzionato davvero a meraviglia. Se la scelta sarà questa, fra gli interni si rivedrà Ranocchia dall'inizio, con Verre trequartista.

Evitare il rilassamento

Inoltre affrontare in trasferta un avversario bisognoso di recuperare, impone prudenza. Dionisi ha parlato ieri dal centro sportivo di Torretta e ha insistito sul concetto di evitare la presunzione. E' già successo che dopo 2 vittorie di fila, il Palermo non riuscisse a tenere la stessa concentrazione: «Dopo aver battuto lo Spezia, siamo andati a Carrara sgonfi e abbiamo perso», ricorda l'allenatore. Che però resta convinto di avere una squadra in crescita e chiede di confermarlo a Bari: «Troveremo un avversario di qualità e dovremo avere lo stesso atteggiamento visto col Sassuolo evitando di abbassare la guardia come è capitato sul 4-0: ci siamo rilassati e questo non deve succedere. Dagli errori dobbiamo trarre beneficio».