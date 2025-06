Pippo Inzaghi fa impazzire di gioia Palermo: l'accoglienza è da brividi

Inzaghi è già un idolo a Palermo: "Questa è la più grande accoglienza che abbia mai avuto"

Oltre 2mila sono stati i tifosi che hanno accolto il nuovo allenatore del Palermo che si è affacciato dalla finestra del Barbera che dà sul piazzale antistante lo stadio. Cori inneggiando alla Serie A, fumogeni e bandiere per dare la carica a Pippo Inzaghi, che al microfono ha detto: "Grazie a tutti, non ci si abitua mai a queste emozioni. Questa è la più grande accoglienza che abbia mai avuto. Penso che oggi tutti abbiano capito perché ho scelto Palermo. Vi ringrazio per questo affetto, me lo dovrò meritare. A me non piace fare chiacchiere, mi piacciono i fatti. L'unica cosa che vi prometto è che speriamo di essere alla vostra altezza e speriamo di esserlo molto presto. Per realizzare il nostro songo, abbiamo bisogno di voi". Parole che non lasciano spazio a eventuali dubbi sugli obiettivi del nuovo allenatore, che nel suo discorso più volte è stato interrotto dai cori dei tifosi.