Palermo, amichevole di lusso contro il Manchester City: data, luogo e info sui biglietti

Palermo, amichevole contro il City di Guardiola

La sfida contro la squadra di Pep Guardiola, autentica corazzata europea e punto di riferimento del City Football Group (gruppo di proprietà anche del Palermo), rappresenta un’occasione speciale per celebrare l’inizio della nuova stagione con entusiasmo. Sarà, infatti, la prima partita casalinga dopo il ritiro estivo per la formazione guidata da Filippo Inzaghi, e si preannuncia come una vera e propria festa del calcio.

Le info sui biglietti

La società ha annunciato che i biglietti saranno disponibili a breve, con una fase di prelazione dedicata agli abbonati per la stagione 2025/2026, che potranno garantirsi l’accesso anticipato a un evento destinato a richiamare tifosi da tutta Italia.