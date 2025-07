Palermo, ufficiale l'acquisto di Gyasi: il comunicato

Emanuel Gyasi è un nuovo giocatore del Palermo. Un rinforzo importante per la rosa di Filippo Inzaghi in vista del prossimo campionato di Serie B. Il calciatore classe 1994, nato proprio a Palermo, si è trasferito in rosanero dall'Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Gyasi porterà grande esperienza nel Palermo, considerando le sue 178 partite in Serie A, oltre a 64 in Serie B.