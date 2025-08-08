Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Palermo-Manchester City in tv? Dazn o Sky, orario

Amichevole di lusso per i rosanero di Filippo Inzaghi: tutte le informazioni per seguire la partita del Barbera
2 min
Una notte dalle grandi occasioni al Barbera: il Palermo ospita il Manchester City. Il City Group, proprietario di entrambe le squadre, ha organizzato un'amichevole pre stagionale in Sicilia che punta a fare la storia. Il record di presenze al Barbera potrebbe essere battuto dato che verrà apertta anche la zona ospiti, solitamente limitata. La squadra di Guardiola atterrerà a Palermo oggi, venerdì 8 marzo, con il catalano che sarà subito protagonista della conferenza stampa della vigilia. Nessun allenamento per gli inglesi a Palermo, ma la città è già in fermento e non vede l'ora di riassaporare quelle notti europee del passato recente.

Palermo-Manchester City, l'orario dell'amichevole

Palermo-Manchester City si disputerà domani, sabato 9 agosto, alle ore 21 allo Stadio Barbera di Palermo.

Dove vedere Palermo-Manchester City in diretta tv

L'amichevole tra Palermo e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inoltre sarà possibile seguire la partita anche su One Football e Sky Sport Calcio.

Amichevole Palermo-Manchester City, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. L'amichevole sarà visibile in streaming anche sulle piattaforme Now e Sky Go. Potrete seguire l'amichevole in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

