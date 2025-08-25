Palermo, tutti i segreti della rivoluzione di Inzaghi

PALERMO - Il Palermo non vinceva la prima di campionato in B da 3 anni, ovvero dal ritorno fra i cadetti all’alba dell’avvento del Cfg (2-0 al Perugia nel 2022). E nella passata stagione non gli era mai capitato di vincere in casa con le modalità di sabato, ovvero reagendo con prontezza al pari subito. Al contrario, quasi sempre la rimonta patita mandava in confusione la squadra. Inzaghi non gradisce molto i paragoni con la stagione scorsa e dal suo punto di vista ha ragione non volendo caricare di ulteriori responsabilità sopratutto i giocatori che già facevano parte del gruppo. Ma le comparazioni servono per capire quanto il Palermo stia lavorando sull’aspetto della fiducia che diventa essenziale. E accanto al lato psicologico, c’è un rigore tattico su cui Pippo sta battendo dal ritiro, condensato perfettamente dalla frase più volte ripetuta dall’allenatore: il Palermo con la palla è stato forte e competitivo, è senza palla che ha mostrato in questi anni le lacune più evidenti.

Palermo, l’intensità fa la differenza

Le uscite ufficiali sono appena 2, la B maratona chiede naturalmente altre mille riprove prima di fornire giudizi credibili: ma che il Palermo abbia subìto poco sia a Cremona che con la Reggiana è un fatto, nonostante un tipo di gioco che, col pressing portato “alto”, si presta a correre rischi calcolati. E finora sono stati pochi, e ben assimilati dagli elementi più esperti, i momenti di “vuoto” comuni nel passato, in cui la squadra si afflosciava lasciando campo all’avversaria. Ci vorrà costanza e forza di gruppo, perché per giocare con simile intensità per tutti i 90’, occorre una condizione atletica sempre brillante e Inzaghi ricorrerà a frequenti cambi per portare in campo il massimo delle energie.

Palermo, Pierozzi è l’uomo in più

Intanto alcuni singoli paiono rivitalizzati dalla nuova situazione: Nicolò Pierozzi, uomo di fiducia di Pippo sia a Reggio Calabria che a Salerno, è uno di questi. Con la Reggiana, inappuntabile, a spingere sulla fascia ma anche nelle mansioni difensive: assist sia per Brunori che per Pohjanpalo (anche se il primo gol è stato annullato), rete del 2-1, la prima al Barbera in rosanero. «Era importante prendere subito il giusto slancio, sono contento di essere partito bene, gol e assist, spero di farne altri» le sue parole. Pierozzi a fine gara ha dedicato un pensiero dolce a Magnani, presente in tribuna e a fianco dei compagni nonostante il difficile momento personale che sta vivendo. La situazione del difensore, per ora in stand by, sarà definita in questa giorni: gli ultimi segnali inducono all’ottimismo. Anche la curva Nord, presentatasi già con una splendida coreografia di cartoncini rosa e nero, sabato ha omaggiato il calciatore con uno striscione per fargli sentire l’affetto della città.