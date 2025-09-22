Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Effetto Inzaghi, il Palermo vola e il Barbera esplode d'entusiasmo

Prime 4 giornate di B con Superpippo: 3 vittorie, 1 pareggio, 6 gol segnati, 1 al passivo, primato condiviso con le rivelazioni Modena e Cesena. Media spettatori nelle prime tre gare casalinghe: 31.804. Così i rosanero inseguono il grande sogno del ritorno in Serie A. Applausi a Mirri per ciò che ha fatto a Bolzano
Xavier Jacobelli
1 min
Dopo le prime 4 giornate della nuova Serie B, lassù in testa alla classifica, insieme con le rivelazioni Modena e Cesena, brilla il Palermo di Inzaghi. La partenza dei rosanero è stata rutilante: 3 vittorie,1 pareggio, 6 gol segnati, 1 al passivo, gioco e solisti di qualità (Pohjanpalo in testa: 3 gol e 1 assist), squadra più che mai in volo nella scia di Superpippo. Il quale, non a caso, per festeggiare il successo sul Bari ha pos

