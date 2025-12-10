Serie B, il Palermo vola con un Pohjanpalo da record

PALERMO - Nessuno come Pohjanpalo nella storia recente del Palermo . Mai un calciatore rosanero era arrivato in doppia cifra dopo sole 15 partite di campionato . Joel ha già superato il numero di reti fatte lo scorso anno quando arrivò sotto il Pellegrino all'ultimo giorno di mercato e raggiunse quota 9, ha rafforzato la sua straordinaria media realizzativa (0,63 per gara) , con la doppietta di Empoli ha sorpassato altri bomber del passato, come Nestorovski , che nel 2017/18 a questo punto del campionato era a 9 gol e Abel Hernandez , che raggiunse la stessa cifra nel 2013/14, annata che si concluse col ritorno in serie A della squadra guidata da Iachini. Il vichingo ha fatto meglio di un altro centravanti che proveniva dal Venezia , Pippo Maniero (8 reti nelle prime 15 giornate nel 2002/03, all'alba dell' era Zamparini ), e fermandoci agli ultimi anni, dello stesso Brunori , arrivato al massimo a 7 nel 2022/23 (poi 9 a fine andata).

Palermo, record personali

Quasi tutti gli attaccanti migliori della storia del Palermo sono esplosi nel girone di ritorno, a cominciare da Gianni De Rosa, capocannoniere nel 1981/82 fino a Luca Toni, che arrivò a 30 gol nell'anno trionfale del ritorno in A (2004) ma partì col freno a mano tirato. Neppure in serie A c'era stato un bomber che dopo 15 partite aveva già raggiunto quota 10. E Pohjanpalo sta facendo meglio anche delle sue stagioni magiche a Venezia, chiuse con 19 e 22 gol: a questo punto del torneo, il finlandese aveva segnato al massimo 5 volte. La sua capacità di incidere nel gioco di Inzaghi sta assumendo contorni clamorosi. Ha già ottenuto 3 marcature multiple (prima di Empoli, doppietta a Bolzano col SudTirol e tripletta alla Carrarese), in ogni occasione in cui è andato a bersaglio il Palermo ha vinto (tranne che a Chiavari, 1-1), in termini numerici si può contare abbia portato 9 punti sui 26 totali e va ricordato che Joel è in cima anche alla classifica assist (4, come Pierozzi che 3 li ha fatti a lui) e che ha colpito 4 legni.