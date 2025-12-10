Serie B, il Palermo vola con un Pohjanpalo da record
PALERMO - Nessuno come Pohjanpalo nella storia recente del Palermo. Mai un calciatore rosanero era arrivato in doppia cifra dopo sole 15 partite di campionato. Joel ha già superato il numero di reti fatte lo scorso anno quando arrivò sotto il Pellegrino all'ultimo giorno di mercato e raggiunse quota 9, ha rafforzato la sua straordinaria media realizzativa (0,63 per gara), con la doppietta di Empoli ha sorpassato altri bomber del passato, come Nestorovski, che nel 2017/18 a questo punto del campionato era a 9 gol e Abel Hernandez, che raggiunse la stessa cifra nel 2013/14, annata che si concluse col ritorno in serie A della squadra guidata da Iachini. Il vichingo ha fatto meglio di un altro centravanti che proveniva dal Venezia, Pippo Maniero (8 reti nelle prime 15 giornate nel 2002/03, all'alba dell'era Zamparini), e fermandoci agli ultimi anni, dello stesso Brunori, arrivato al massimo a 7 nel 2022/23 (poi 9 a fine andata).
Palermo, record personali
Quasi tutti gli attaccanti migliori della storia del Palermo sono esplosi nel girone di ritorno, a cominciare da Gianni De Rosa, capocannoniere nel 1981/82 fino a Luca Toni, che arrivò a 30 gol nell'anno trionfale del ritorno in A (2004) ma partì col freno a mano tirato. Neppure in serie A c'era stato un bomber che dopo 15 partite aveva già raggiunto quota 10. E Pohjanpalo sta facendo meglio anche delle sue stagioni magiche a Venezia, chiuse con 19 e 22 gol: a questo punto del torneo, il finlandese aveva segnato al massimo 5 volte. La sua capacità di incidere nel gioco di Inzaghi sta assumendo contorni clamorosi. Ha già ottenuto 3 marcature multiple (prima di Empoli, doppietta a Bolzano col SudTirol e tripletta alla Carrarese), in ogni occasione in cui è andato a bersaglio il Palermo ha vinto (tranne che a Chiavari, 1-1), in termini numerici si può contare abbia portato 9 punti sui 26 totali e va ricordato che Joel è in cima anche alla classifica assist (4, come Pierozzi che 3 li ha fatti a lui) e che ha colpito 4 legni.
Pohjanpalo e gli automatismi
Ha impressionato a Empoli un altro fattore: almeno 3 azioni, due delle quali hanno portato ai primi gol, erano identiche ad altre già viste in questa fase. La punizione che ha portato all'1-0 di Le Douaron era stata sperimentata già col Pescara (salvò Desplanches), il 2-0 di Pohjanpalo assomiglia a Bolzano (angolo di Ranocchia e spizzata di Le Douaron, ora di Ceccaroni), e il possibile 0-3 sprecato da Pohjanpalo nel 1° tempo era la fotocopia del gol della settimana prima alla Carrarese. Insomma certi meccanismi sono stati assimilati.
PALERMO - Nessuno come Pohjanpalo nella storia recente del Palermo. Mai un calciatore rosanero era arrivato in doppia cifra dopo sole 15 partite di campionato. Joel ha già superato il numero di reti fatte lo scorso anno quando arrivò sotto il Pellegrino all'ultimo giorno di mercato e raggiunse quota 9, ha rafforzato la sua straordinaria media realizzativa (0,63 per gara), con la doppietta di Empoli ha sorpassato altri bomber del passato, come Nestorovski, che nel 2017/18 a questo punto del campionato era a 9 gol e Abel Hernandez, che raggiunse la stessa cifra nel 2013/14, annata che si concluse col ritorno in serie A della squadra guidata da Iachini. Il vichingo ha fatto meglio di un altro centravanti che proveniva dal Venezia, Pippo Maniero (8 reti nelle prime 15 giornate nel 2002/03, all'alba dell'era Zamparini), e fermandoci agli ultimi anni, dello stesso Brunori, arrivato al massimo a 7 nel 2022/23 (poi 9 a fine andata).
Palermo, record personali
Quasi tutti gli attaccanti migliori della storia del Palermo sono esplosi nel girone di ritorno, a cominciare da Gianni De Rosa, capocannoniere nel 1981/82 fino a Luca Toni, che arrivò a 30 gol nell'anno trionfale del ritorno in A (2004) ma partì col freno a mano tirato. Neppure in serie A c'era stato un bomber che dopo 15 partite aveva già raggiunto quota 10. E Pohjanpalo sta facendo meglio anche delle sue stagioni magiche a Venezia, chiuse con 19 e 22 gol: a questo punto del torneo, il finlandese aveva segnato al massimo 5 volte. La sua capacità di incidere nel gioco di Inzaghi sta assumendo contorni clamorosi. Ha già ottenuto 3 marcature multiple (prima di Empoli, doppietta a Bolzano col SudTirol e tripletta alla Carrarese), in ogni occasione in cui è andato a bersaglio il Palermo ha vinto (tranne che a Chiavari, 1-1), in termini numerici si può contare abbia portato 9 punti sui 26 totali e va ricordato che Joel è in cima anche alla classifica assist (4, come Pierozzi che 3 li ha fatti a lui) e che ha colpito 4 legni.