Augello esclusivo: "Corri, Palermo. I conti si fanno alla fine"

PALERMO - È uno degli stakanovisti del Palermo . Due i giocatori di movimento sempre in campo finora in questo campionato. Uno è Joel Pohjanpalo , l’altro è Tommaso Augello , esterno sinistro classe 1994. Intervistato in esclusiva dal “Corriere dello Sport-Stadio”, l’ ex Sampdoria e Cagliari ha focalizzato l’attenzione sull’attualità. E ha dispensato “pillole” di ottimismo.

Il Palermo è reduce dal pareggio a Modena. Come va “letto” il punto ottenuto al “Braglia”?

«Partita difficile su un campo difficile. Primo tempo equilibrato, nel secondo c’era la sensazione di potere fare qualcosa in più. Loro erano calati tanto fisicamente e fino all’episodio del gol annullato avevamo in mano la partita ma negli ultimi 25-30 metri non siamo stati molto qualitativi e non siamo riusciti a mettere veramente in difficoltà il Modena dal punto di vista delle occasioni».



Gol annullato episodio chiave?

«Ero lontano, non so. Non voglio commentarlo. Dopo questo episodio loro si sono svegliati e la partita è rimasta in equilibrio. Il rammarico è che all’inizio del secondo tempo non siamo stati abbastanza pericolosi».

Al “Braglia”, in ogni caso, è arrivato il decimo clean sheet in campionato. La solidità difensiva è ormai un tratto distintivo del Palermo.

«Il fatto di non prendere gol per così tante partite è un aspetto importante. Difenderci in maniera ordinata e di conseguenza subire pochi gol è una nostra caratteristica e alla lunga pagherà. Sono convinto che faremo qualche gol in più nelle partite più tirate in modo da ottenere un maggior numero di risultati pieni rispetto a qualche pareggio di troppo».

Le prime tre viaggiano a ritmi particolarmente sostenuti. La classifica la guardi?

«E’ ancora molto presto, tutte le squadre avranno un calo. E’ capitato a noi e sono certo che capiterà anche alle altre che sono sopra. Dobbiamo essere pronti, continuare questa striscia positiva e sono convinto che alla fine saremo tutte lì nel momento decisivo».

Palermo proiettato verso il Bari. Cosa manca per compiere il definitivo salto di qualità?

«Non so, certamente siamo una squadra forte e da un paio di mesi abbiamo fatto uno step importante a livello di prestazioni. Rispetto all’ultima partita che abbiamo perso c’è stato un miglioramento anche sul piano del gioco. Siamo a un ottimo livello e sono convinto che con questi giocatori e questi mezzi possiamo arrivare in fondo».

Sotto la guida di Inzaghi. Cosa ti ha colpito in particolare del tecnico piacentino?

«La determinazione e la fame che ci inculca tutti i giorni sia in partita che durante gli allenamenti. Ci trasmette la voglia di arrivare, di vincere ed essere sempre determinanti in tutto ciò che facciamo ogni giorno».

Anche Ranieri come allenatore. Analogie con Inzaghi?

«Ognuno ha i suoi pregi, ma tecnici completamente diversi».

Inzaghi ha detto che sulla fascia sinistra il Palermo ha un professore. Contento per questo apprezzamento?

«L’ho saputo attraverso la stampa. Ricevere questo complimento da un allenatore così importante e una persona così carismatica mi fa sicuramente piacere».

Professore ma anche studente. Mancano 4 esami alla laurea in Scienze sociali per la globalizzazione.

«Faccio un po’ fatica a trovare il tempo per lo studio. L’obiettivo, comunque. È terminare questo percorso».

In questa stagione ancora a digiuno di gol.

«Giocare tutte le partite e contribuire a raggiungere l’obiettivo di squadra. Penso solo a quello. Poi se dovessero arrivare gli assist sarei contento e lo stesso vale per un gol ma non è questa la mia priorità».



I tifosi del Palermo hanno visto finora il miglior Augello?

«Sono soddisfatto degli ultimi due mesi. All’inizio forse c’è stato un periodo un po’ di adattamento. Sicuramente posso fare meglio ma, anche per quello che richiede il mister, penso che sto facendo un buon lavoro. Certamente posso mostrare di più le mie caratteristiche e sono sicuro che lo farò».

In B a distanza di 6 anni. Come hai ritrovato il torneo cadetto?

«Mi sembra che ci sia molta più intensità e fisicità. I ritmi, inoltre, sono più alti».

Luoghi di Palermo?

«Qualcosa ho visto, mi piace la città e tutto il paesaggio che c’è intorno».

Un hobby al di là del calcio?

«Mi piace seguire le freccette».