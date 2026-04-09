Il segreto del Palermo di Inzaghi: la difesa ermetica. La novità può essere Modesto

La migliore difesa del campionato contro un attacco super . Per il Palermo impegnato domani sera a Frosinone ci sarà una partita nella partita. È doppio l’esame di maturità che dovranno sostenere gli uomini di Inzaghi costretti a fare i conti, nell’ambito di una gara che in generale presenta un alto coefficiente di difficoltà, con un avversario particolarmente temibile in zona gol. La buona notizia, per Inzaghi , è che a questo esame la sua squadra si presenterà con un adeguato livello di preparazione. Al Frosinone secondo in classifica, con il secondo miglior attacco in assoluto ( 64 gol ) e anche tra le mura amiche a quota 33 reti come i rosanero, risponde un Palermo che finora si è distinto per compattezza e solidità difensiva.

Palermo, difesa ermetica: secondo clean sheet consecutivo

BUNKER ROSANERO. Domenica contro l’Avellino è arrivato il secondo clean sheet consecutivo, il sedicesimo in questo campionato. Per la compagine di Inzaghi, che con 27 gol subiti è tornata in vetta (con il Monza) alla classifica relativa alle squadre con la miglior difesa, è una base solida sulla quale potere costruire qualcosa di importante in questo rush finale. E, con riferimento al match di domani, una fonte di energia positiva che può servire a contenere l’onda d’urto di un Frosinone che va a segno da 25 partite consecutive e che nelle ultime 10 gare ha sempre realizzato almeno 2 gol. Contestualmente, il Palermo sa che proprio la difesa che è appunto uno dei suoi punti di forza è uno strumento in grado anche di colpire l’avversario in virtù di giocatori con il vizio del gol, centrali ed esterni, capaci di lasciare il segno sia su azione manovrata che sugli sviluppi di palla inattiva. Ieri, intanto, la squadra ha sostenuto a Torretta una seduta mattutina durante la quale è emersa l’idea che Inzaghi ha in mente in merito all’impostazione del piano-partita. Il tecnico è tentato da Rui Modesto. Il laterale, che torna a disposizione dopo il turno di squalifica, nella prima prova tattica ha agito in un 3-5-2 come esterno destro a tutta fascia (Augello sulla corsia opposta) con Pierozzi braccetto di destra della difesa a tre. Il portiere Joronen, in dubbio per la gara di domani, non si è allenato in campo con i compagni di reparto. Out Johnsen e Corona.

Palermo, tournée estiva in Australia: l'11 agosto amichevole con la Juve

PALERMO IN AUSTRALIA. Questa estate il Palermo sarà in Australia per la prima volta nella sua storia. Il club ha ufficializzato la partecipazione dei rosanero a “Calcio Italiano”, appuntamento internazionale organizzato a Perth e che coinvolge big del campionato di serie A come Inter, Juventus e Milan. Martedì 11 agosto all’Optus Stadium di Perth i rosa affronteranno la Juventus.