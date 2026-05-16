Inzaghi si emoziona in conferenza parlando della piccola Alessia: "Spero che il Palermo le regali la promozione in A"

Palermo, Inzaghi e il pensiero commosso per la piccola Alessia

“Sappiamo di aver fatto un campionato importante e arriviamo bene ai playoff, non vogliamo avere rimpianti”, ha dichiarato il tecnico. Poi il pensiero commosso rivolto alla piccola tifosa: “Sono stati giorni particolari e tristi, mi auguro di riuscire a regalare ad Alessia il sogno della promozione della Serie A. È stata una ‘guerriera’ sino all’ultimo, e questo mi mette i brividi”.

"Andiamo a Catanzaro per vincere"

Inzaghi ha quindi presentato la sfida contro il Catanzaro, sottolineando l’importanza del match: “Per noi quella di domani è la partita più importante, dobbiamo andare a Catanzaro per vincere. Grande rispetto per loro, ma abbiamo fatto 13 punti in più e abbiamo dimostrato di essere più forti. Non penso al ritorno mercoledì, vogliamo chiudere i giochi domani”. L’allenatore rosanero ha infine fatto il punto sulle condizioni della squadra, con qualche dubbio legato agli acciaccati Bani e Palumbo: “Oggi hanno lavorato un po’ in gruppo, ma in campo andrà chi è al 100%. Certamente in difesa giocherà Peda, è forte e fondamentale in queste partite. Per il resto ho validi sostituti, vedremo domani”.