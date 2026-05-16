Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 16 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inzaghi si emoziona in conferenza parlando della piccola Alessia: "Spero che il Palermo le regali la promozione in A"

Le parole dell'allenatore dei rosanero alla vigilia dei playoff contro il Catanzaro per la bambina di 8 scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia.
2 min
TagsPalermoInzaghiSerie B
Palermo

Palermo

Tutte le notizie sulla squadra

Alla vigilia della semifinale d’andata dei playoff di Serie B contro il Catanzaro, in programma questa sera al Ceravolo, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul ricordo di Alessia La Rosa, la bambina di 8 anni tifosissima rosanero scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia.

Palermo, Inzaghi e il pensiero commosso per la piccola Alessia

“Sappiamo di aver fatto un campionato importante e arriviamo bene ai playoff, non vogliamo avere rimpianti”, ha dichiarato il tecnico. Poi il pensiero commosso rivolto alla piccola tifosa: “Sono stati giorni particolari e tristi, mi auguro di riuscire a regalare ad Alessia il sogno della promozione della Serie A. È stata una ‘guerriera’ sino all’ultimo, e questo mi mette i brividi”.

 

"Andiamo a Catanzaro per vincere"

Inzaghi ha quindi presentato la sfida contro il Catanzaro, sottolineando l’importanza del match:Per noi quella di domani è la partita più importante, dobbiamo andare a Catanzaro per vincere. Grande rispetto per loro, ma abbiamo fatto 13 punti in più e abbiamo dimostrato di essere più forti. Non penso al ritorno mercoledì, vogliamo chiudere i giochi domani”. L’allenatore rosanero ha infine fatto il punto sulle condizioni della squadra, con qualche dubbio legato agli acciaccati Bani e Palumbo: “Oggi hanno lavorato un po’ in gruppo, ma in campo andrà chi è al 100%. Certamente in difesa giocherà Peda, è forte e fondamentale in queste partite. Per il resto ho validi sostituti, vedremo domani”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Palermo

Da non perdere

Milan in pieno caosMourinho al Real, ci siamo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS