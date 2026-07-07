Il Palermo corre, Hernani firma: ecco il terzo colpo dei rosanero

Hernani Azevedo Junior (32) è un nuovo giocatore del Palermo . Dopo Nahuel Estevez (30) e Tommaso Cassandro (26), il club rosanero ha ufficializzato il terzo colpo messo a segno in questa sessione estiva di mercato. Il centrocampista brasiliano, per il quale la società targata City Group ha speso una cifra vicina al milione di euro , arriva dal Monza a titolo definitivo e ha firmato un contratto biennale. Con Hernani, al quale il Palermo ha dato il benvenuto della proprietà, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero, è stato raggiunto uno degli obiettivi prefissati. Rinforzare, cioè, il centrocampo con un giocatore di personalità e in grado, con la sua tecnica e la sua esperienza, di alzare il livello qualitativo della squadra.

Hernani al Palermo: conosce Inzaghi e anche l'altro nuovo acquisto Estevez

E il brasiliano, grande protagonista della promozione del Monza con 22 presenze e 6 gol, ha questi requisiti. Un altro punto a suo favore è la duttilità. Può agire in un centrocampo sia a due che a tre ed è impiegabile anche come trequartista. Due curiosità: conosce il tecnico Inzaghi, che nel 2022-23 lo ha allenato alla Reggina nella sua stagione più prolifica in B caratterizzata da 31 presenze e 7 reti, e nel capoluogo siciliano ritrova anche Estevez. I due sono stati compagni di squadra al Parma e nel 2024 hanno conquistato la promozione in A. Prosegue, intanto, il giro d’orizzonti del Palermo alla ricerca di altri ed eventuali rinforzi anche per la linea mediana. Resta vivo l’interesse per Simone Trimboli (24) del Mantova. È uno dei profili monitorati anche se, complice la presenza di altri club interessati come la Cremonese oltre ad Avellino e Sampdoria, la trattativa non è semplice.

Continuano a salire le quotazioni di Compagnon. Rao sullo sfondo

Con il tris Estevez-Cassandro-Hernani, in ogni caso, il tecnico Pippo Inzaghi è nelle condizioni di potere lavorare già in ritiro, che comincia venerdì in Val Gardena, con una squadra che ha dei tratti definiti. Il puzzle, però, va completato e restano alcune caselle da riempire. Una di queste è l’esterno offensivo di destra. Continuano a salire le quotazioni di Mattia Compagnon (24) del Venezia per il quale, dopo i primi contatti tra le società, i rosanero adesso stanno accelerando. Valida anche la pista Pontus Almqvist (26) del Parma, jolly offensivo svedese che come Compagnon figura sul taccuino del ds Osti. E tra le ipotesi che riguardano il ruolo di ala nel 4-2-3-1 va tenuto in considerazione anche un eventuale ritorno di Rui Modesto (26). È rientrato all’Udinese dopo che il Palermo non ha esercitato il diritto di riscatto ma piace ad Inzaghi e di recente i rosanero hanno avuto dei contatti con il club friulano per capire se ci sono i margini per riavere il nazionale angolano impostando una nuova trattativa. Sullo sfondo, inoltre, l’opzione Emanuele Rao (20), talento di proprietà del Napoli per il quale però il Palermo dovrebbe aspettare un po’ di tempo dato che sarà valutato dal tecnico Allegri in ritiro.