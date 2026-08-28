Perin al Palermo, svela un messaggio ricevuto da Dybala: "Mi ha scritto per dirmi…"

Perin entusiasta. E arriva il messaggio di Dybala...

«Quando ho affrontato il Palermo nell’amichevole di Perth - racconta Mattia - non avevo nessuna idea di poter venire qui dopo pochi giorni (del resto, tutto è nato dall’infortunio di Joronen). Però posso dire che negli ultimi anni, soprattutto da quando è arrivata la gestione City, ho seguito il Palermo con occhi diversi. Quando il mio agente mi ha prospettato il trasferimento, ho dato subito la disponibilità. Ero alla Juve ma c’è un momento nella vita in cui bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e mettersi in gioco e l’opportunità datami dai rosanero era troppo importante. Palermo possiede quello di cui ho bisogno in questo momento, un entusiasmo pazzesco, una società che ha un progetto, componenti che mi hanno fatto scegliere facilmente per il sì». Uno dei primi a consigliarlo di venire è stato il suo ex compagno Paulo Dybala: «Mi ha scritto, lui qua è stato benissimo, ha mantenuto ricordo fantastici. E l’accoglienza del Barbera di mercoledì sera è andata anche oltre quanto mi aspettassi». Arriva però il Perin leader e attento uomo di calcio: «Questo entusiasmo va coltivato con le prestazioni sul campo - spiega il portiere - i risultati non si possono controllare ma l’attitudine e l’atteggiamento sì. E io assicuro che professionalità, abnegazione, serietà da parte mia non mancheranno mai: mi auguro, assieme ai miei compagni e alla città tutta, di dare gioia e felicità a questa piazza».

Perin già pronto al debutto

Già pronto per debuttare ad Arezzo, descrive le sue prime impressioni sulla squadra: «Ho visto le partite con Lecce e Juve Stabia, lo strumento principale del gruppo è la voglia di sacrificarsi tutti assieme e questa è una qualità fondamentale in B. La mia unica esperienza fra i cadetti è stata a Padova nel 2011; avevamo una squadra forte ma non andammo neanche ai playoff. I nomi dietro la maglia non bastano a portare a termine un sogno; ci aspetteranno tutti, la nostra bravura starà nell’avere un atteggiamento pari se non superiore agli avversari che incontreremo. Solo così poi potrà venire fuori la qualità che certamente abbiamo». «Voglio vivere questa avventura come un’opportunità di crescita, ogni cambiamento può portare energie positive. Joronen? Non l’ho sentito, so che si deve operare, gli mando un grande in bocca al lupo, io ho subìto lo stesso intervento, magari ci confronteremo per la fisioterapia. Non vedo l’ora di ritrovarlo, so che Jesse è una personalità forte dentro lo spogliatoio e io per primo, che alla Juve ho fatto il 2° per anni, so quanto conta dare una mano all’ambiente anche se non giochi».