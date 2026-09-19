Serie B, Palermo di rimonta: Vavassori ribalta il Padova e Inzaghi resta in vetta
Il Palermo resta in vetta alla classifica di Serie B prima della sosta per le Nazionali. E lo fa battendo in rimonta il Padova per 2-1 in capo ad una gara durissima. Negli altri anticipi del pomeriggio del sabato, nessun gol tra Cremonese ed Entella e colpo corsaro del Benevento, che passa in casa della Carrarese.
Serie B, la classifica
Vavassori decisivo, Prisco lancia il Benevento
A prescindere dai prossimi incontri validi per la 5ª giornata di Serie B, il Palermo difende il primo posto, battendo in rimonta un Padova coriaceo, che si porta avanti con Pastina dopo appene sette minuti. La reazione dei rosanero porta il volto e la firma di Vavassori, che prima pareggia a ridosso dell'intervallo e poi autografa il sorpasso a sette minuti dalla fine.
Negli altri match in programma nel pomeriggio, vittoria esterna per il Benevento, che grazie alle rete di Prisco passa a Carrara. Termina invece senza reti il match tra Cremonese ed Entella.
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