Vavassori, il bomber che nel Palermo segnerà 15 gol (profezia di Inzaghi)

"La Legge di Inzaghi al Barbera", titola il Corriere dello Sport celebrando il dodicesimo uomo del Palermo schiacciasassi in Serie B (4 vittorie, 1 pareggio, 10 gol segnati, 5 sl passivo, capolista con 13 punti, +2 sulle rivelazioni Südtirol e Mantova; +3 sull'altrettanto, brillante tandem Mantova-Modena). Definire stadio amico l'impianto rosanero è un eufemismo: l'ultima sconfitta risale al 28 ottobre 2025 , quando ad imporsi fu il Monza di Bianco (0-3). Da allora, fra campionato, playoff e Coppa Italia, il Palermo ha collezionato 18 vittorie e un solo pareggio (2-2 con la Juve Stabia), 48 gol all'attivo e 11 incassati, 3 successi segnando 5 reti per volta, 19 incontri con almeno due marcature.

Il Palermo di Superpippo è una macchina da gol

Le statistiche snocciolate da Paolo Vannini dicono tutto sulla macchina offensiva messa a punto da Superpippo che, accanto a Pohjanpalo, Johnsen e Strefezza (il cui rientro post infortunio è previsto dopo la sosta), ha lanciato in orbita Dominic Vavassori. La doppietta con la quale ha ribaltato il Padova ha messo in vetrina le doti del ventenne di scuola atalantina, in prestito dalla Dea, che sta bruciando le tappe alla scuola del campione del mondo 2006, autentico signore del gol (316 in carriera: 291 nell'arco di 626 partite nei club; 25 nelle 57 presenze in Nazionale). A Cronache di Spogliatoio, Vavassori ha confidato: "L'allenatore mi ha detto: devi fare 15 gol. Speriamo, io ci credo. La mia priorità è l'obiettivo di squadra. Il rapporto con Inzaghi è ottimo. Avere a che fare con un attaccante come lui è strepitoso".

Vavassori e la 'profezia' di Inzaghi

Seconda punta, ma, all'occorrenza, anche capace di agire alle spalle dell'attaccante centrale, Vavassori ha firmato 9 gol e 5 assist nell'ultimo campionato di Serie C che l'ha visto arrivare sino ai playoff con l'Atalanta Under 23. Dove si dimostra l'importanza della seconda squadra e l'inesauribile vena del vivaio dei Percassi. Dominic ha colto al volo l'opportunità palermitana ed è stato subito conquistato dai tifosi rosanero. Il reel dei suo secondo gol al Padova ha spopolato sui social, come l'abbraccio di Inzaghi, fiondatosi nel grappolo rosanero che festeggiava la prodezza del Numero 9, amatissimo da Superpippo. La cui profezia è il miglior viatico per la stagione di Dominic in un Palermo che viaggia sulle ali di un incontenibile entusiasmo popolare: alla partita con il Padova hanno assistito 29.194 spettatori,17 mila dei quali abbonati. Quando si dice l'Effetto Barbera.