Hernani Junior esclusivo: "Palermo, io vivo per te"

Con lei e Strefezza, Palermo riabbraccia la tradizione brasiliana. L'ultimo suo connazionale in rosa era Coronado, prima andiamo a miti come Amauri e Simplicio.

"Quando stavo per firmare ho sentito per telefono Fabio, il percorso di Simplicio è simile al mio sia per il ruolo che per avere giocato anche a Parma. Mi ha dato consigli sull'atmosfera che avrei trovato ma io ero già convinto. Eppure... ".



Eppure?

"Alla prima di Coppa Italia col Lecce sono rimasto stupito: mi avevano detto della tifoseria ma non credevo a un simile entusiasmo. Mi sono venuti i brividi, una cosa del genere l'avevo vissuta a Marassi col Genoa ma il Barbera è straordinario. Stadio sempre pieno, vedere tutta questa gente per ore a tifare ti dà un'anima".



Il motivo principale del suo approdo a Palermo però è un altro.

"Inzaghi. L'ho avuto a Reggio Calabria, è stata una delle mie migliori annate. Sarei voluto restare a Monza ma poi ci sono esigenze diverse per le società e per noi come professionisti. Per me la cosa più importante è esprimere quello che sento, avere la gioia di giocare. E il rapporto con Inzaghi è stato decisivo nella scelta di venire qua. Il Palermo mi offriva delle sicurezze, un mister che conosco e il progetto molto preciso della società. Oggi ho solo un sogno, portare Palermo in A e poi non andare via (ha un contratto biennale, ndc.)".



L'inizio è più che promettente.

"Noi scendiamo in campo sempre per vincere, poi le partite girano e tutti sappiamo quanto la B sia particolare e imprevedibile. Ma la vittoria di Mantova è stata molto importante: tutti ci aspettavano al varco, era una risposta che volevamo dare innanzitutto a noi stessi per capire quanto valiamo come gruppo. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e colpire quando serve, mantenendo umiltà".



Il timore adesso è pensare che sia tutto facile, a cominciare domenica con la Carrarese.

"Siamo una squadra esperta, non commetteremo questo errore: se perderemo è perché gli altri saranno stati più bravi ma non perché sottovalutiamo una partita".



Un bel sinistro per il suo primo gol rosanero

"Al primo posto c'è sempre dare una mano alla squadra, ma il gol dà fiducia, tranquillità nel lavorare: sono contento".



Lei e Palumbo potete anche giocare assieme come capitato qualche minuto sabato?

"Siamo entrambi mezzali o trequartisti, ma possiamo convivere. Io a Parma ho giocato tanti anni a 2 a centrocampo, col tempo capisci meglio come devi interpretare il ruolo. Se se ne hanno due così bisogna tenerseli stretti... Poi decide l'allenatore. Con i cambi siamo tutti determinanti, l'anno scorso tante partite del mio Monza sono state decise dai subentrati. Abbiamo una rosa profonda, sfruttiamola".



Ci racconti qualcosa di inedito su Inzaghi. E lei da brasiliano, non gli chiede mai dei suoi trascorsi con Kakà, Ronaldinho o Rivaldo?

"La cosa più incredibile è quanto sia ancora appassionato di calcio: è come un bambino che vive il suo sogno, riesce a trasmettere tutto quanto ha vissuto e lo si vede da come si comporta in panchina. La squadra lo nota e lo segue. Kakà era il mio mito, l'altro giorno in aeroporto gli ho chiesto di lui: gli si illuminano ancora gli occhi ma soprattutto mi ha spiegato che oltre a un campione era un ragazzo bravo ed educato".