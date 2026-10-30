Il Palermo è una macchina da gol: tutte le qualità della fase offensiva

Di certo, alle partite di quest'anno del Palermo non ci si può annoiare. Gol a grappoli, emozioni ripetute, altalene di risultato, figlie anche di una struttura di squadra mutata rispetto all'anno scorso, ma con il chiaro intento di sfruttare al massimo le potenzialità dell'organico, anche a costo di prendere qualche gol di troppo. Il pirotecnico pareggio di Pisa racconta essenzialmente una cosa: l'animo del Palermo è quello iper offensivo della ripresa , la gestione del match cercando di congelare il gioco o rallentare i ritmi non è il terreno in cui i rosa si esprimono meglio. Inzaghi aveva scelto per la prima volta in stagione un (leggero) cambiamento nel modulo per le necessità imposte dal turno infrasettimanale. Lo staff medico gli aveva comunicato le condizioni precarie di più di un elemento che non aveva recuperato dalla gara precedente, a cominciare da Hernani e Vavassori e partiti in panchina .

Palermo, a Pisa la gara impostata non ha funzionato: la reazione arriva con il ripristino del modulo base

Dunque, proprio a Pisa contro un avversario di assoluto livello, i rosa privi dei loro maggiori fantasisti (fuori anche Palumbo) hanno provato a impostare una gara diversa dal solito. Ordinata, ma piatta. E condita da insolite distrazioni, alcune particolarmente gravi come la dormita generale sul corner del 2° gol, una specialità del Pisa che la squadra doveva avere studiato. Ma la reazione della ripresa, ripristinato il modulo base, ha testimoniato che oltre alle capacità balistiche il Palermo ha un carattere, emerso ormai in tantissime gare dello scorso come di quest'anno.

Il Palermo si scatena all'inizio dei secondi tempi

L'inizio dei secondi tempi è la fase di gara in cui la squadra si scatena: vi ha segnato 9 gol su 21, e la tripletta nel giro di pochi minuti con cui ha rivoltato la partita si era già vista a Empoli. Allora era maturata in 12' (dallo 0-1 al 3-1), stavolta in 18’. Clamorosi i numeri in fase offensiva: non solo fin qui i rosa hanno segnato in tutte le partite disputate (11 compresa la Coppa), ma hanno sempre realizzato almeno due gol tranne che contro Juve Stabia ed Avellino. E fuori casa, il bottino è anche più ampio: nelle ultime 3 trasferte, Inzaghi e i suoi ragazzi hanno messo a segno 9 reti.

Per la prima volta sono stati subiti tre gol

Partendo comunque dal presupposto che il cammino è da record e che altri sono nel mirino (come l'imbattibilità iniziale, detenuta dal Palermo di Arcoleo 95/96, 1º ko alla 12ª), si lavora per limare gli aspetti meno felici. Per la prima volta in stagione la squadra ha subito 3 gol e al di là della forza del Pisa, ci sono equilibri da registrare. Intanto la folla continua a rispondere ed è essa stessa protagonista di un'altra striscia da primato, quella delle vittorie interne: domenica Inzaghi cercherà di allungarla col Vicenza e ieri è già stata raggiunta quota 25.500 presenze già certe.