Buffon, la gaffe in campo scatena i tifosi sui social: "Ritirati!"

Parma, Buffon non così super

Tornato titolare anche in Serie B dopo i problemi fisici, Buffon è stato davvero disastroso nella trasferta del Parma al San Nicola di Bari. La partita è terminata con il punteggio di 4-0 grazie alla tripletta di Walid Cheddira ed al gol di Eddie Salcedo allo scadere.

In particolare, sulla terza rete segnata dai pugliesi, Buffon ha travolto Folorunsho in una posizione esterna da dove non avrebbe potuto essere pericoloso in alcun modo. Il portiere ducale è infatti arrivato in ritarto, commettendo il più inutile dei falli proprio sullo spigolo dell'area. Dopo l'intervento del VAR, l'arbitro ha concesso il calcio di rigore trasformato poi in manierta perfetta dall'attaccante marocchino. Dopo la grande gioia di San Siro, una vera e propria doccia gelata per l'ex numero uno della Juventus.